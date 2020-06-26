Irak güçlerinin Ketaib Hizbullah karargahına düzenlediği baskına ilk tepki

Irak Nuceba İslami Direniş Hareketi Sözcüsü Nasr eş Şemri, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ketaib Hizbullah Hareketi'nin Bağdat'ın güneyindeki karargahına düzenlenen baskına tepki gösterdi.

Şemri'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Şehitler kervanı olan Haşdi Şabi, Irak güvenlik güçlerindeki kardeşlerinin yanında (terörle mücadelede yer alarak) kanlarını sunmuştur. Şu anda zor durumda olan ülke koronavirüs salgınının yayılmasıyla karşı karşıya gelmişken onlara karşı herhangi bir saldırı yapılması ile birlikte yeni fitnelerin çıkarılması konusunda uyarıyoruz."

Bu tür eylemlerin kesinlikle başarısız ve sonuçsuz olacağını belirten Şemri, baskın emri verenlerin de asla düşünmedikleri sorunlarla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Irak güvenlik güçleri bugün sabahın erken saatleinde Ketaib Hizbullah Hareketi'nin Bağdat'ın güneyindeki Dora bölgesinde bulunan karargahına baskın düzenleyerek bazı Ketaib Hizbullah liderini gözaltına aldı.