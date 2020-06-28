Ketaib Hizbullah karargahına yönelik baskını ABD planlamıştı

Al Maluma haber ajansının haberine göre, Irak Fetih koalisyonu Temsilcisi Hasan Salim, Bağdat'ın güneyindeki Ketaib Hizbullah karargahına yapılan baskının ABD'liler tarafından planlandığını bildirdi.

Hasan Salim, bu baskının Amerikan askerleri ve Irak güvenlik güçleri tarafından yapıldığını belirtti.

Salim konuya ilişkin olarak, "ABD'nin bu saldırıdan amacı Irak'ta kaos yaratarak güvenlik güçleri arasında çatışma çıkarmaktı" dedi.

Irak güvenlik güçleri, son günlerde Ketaib Hizbullah Hareketi'nin Bağdat'ın güneyindeki Dora bölgesinde bulunan karargahına baskın düzenleyerek bazı Ketaib Hizbullah mensubu 13 kişiyi gözaltına almıştı.