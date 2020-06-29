ABD Haşdi Şabi'den intikam almak istiyor

Haşdi Şabi komutanlarından Ali el-Hüseyni, Bağdat'ın güneyindeki Ketaib Hizbullah karargahına yönelik baskını değerlendirerek, “Bazı Batılı ve Arap ülkeleri, kargaşa çıkarıp kara propaganda yürütmekle Haşdi Şabi güçlerini parçalamaya çalışıyor” dedi.

El-Hüseyni, "Amerika Birleşik Devletleri ile Batılı ve Arap müttefikleri, Haşdi Şabi'den intikam almak istiyor; çünkü Irak’ı parçalama planı ve eğitip donattığı IŞİD terör örgütünü çökertti." ifadesini kullandı.

Irak güvenlik güçleri, son günlerde Ketaib Hizbullah Hareketi'nin Bağdat'ın güneyindeki Dora bölgesinde bulunan karargahına baskın düzenleyerek bazı Ketaib Hizbullah mensubu 13 kişiyi gözaltına almıştı.