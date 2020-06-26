Irak güvenlik güçlerinden Ketaib Hizbullah karargahına baskın

Irak güvenlik güçleri bugün sabahın erken saatleinde Ketaib Hizbullah Hareketi'nin Bağdat'ın güneyindeki Dora bölgesinde bulunan karargahına baskın düzenleyerek üç Ketaib Hizbullah liderini gözaltına aldı.

Reuters'in haberine göre, Bağdat hükümetnden bir yetkili, baskın sırasında İran uyruklu bir Ketaib Hizbullah liderinin tutuklandığını ileri sürdü.

İddiaya göre, Irak güvenlik güçleri bir dizi roket ele geçirdi.

Ketaib Hizbullah karagahına baskın emrinin, bu hareket ile Haşdi Şabi güçlerinin ABD'nin Irak'taki askeri varlığıyla ilgili protestolarına yanıt olarak yeni Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından verildiği iddia ediliyor.

ABD yönetimi, Ketaib Hizbullah’ın Bağdat’daki Yeşil Bölge’ye füze saldırısında bulunduğunu ileri sürüyor.