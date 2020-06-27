Irak direniş grubundan Başbakan Kazımi'ye 'Haşdi Şabi' uyarısı

Irak Asaib-i Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays el-Hazali, Ketaib Hizbullah Hareketi'nin Bağdat'ın güneyindeki karargahına düzenlenen baskına tepki gösterdi.

El-Hazali, Ketaib Hizbullah mensubu bazı kişilerin Başbakan Kazımi’nin emriyle güvenlik güçleri tarafından tutuklanmasını "büyük kaos" olarak nitelendirdi.

Irak merkezli Al Ahed kanalına konuşan Hazali, “Kazımi'den önce hiçbir üst düzey yetkili Irak direniş gruplarını hedef almaya cesaret etmemişti. Başbakan Kazımi'nin Haşdi Şabi ile uğraşmaktan vazgeçmesi daha iyi olur, çünkü bu güçler halkı temsil etmektedir” dedi.

El-Hazali, “Amerikan güçleri barışçıl bir şekilde Irak’tan çekilmezse, hiç kimse direniş güçlerinin bu yöndeki mücadelesini durduramaz. Hiçbir direniş grubu Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi hedef almıyor” ifadesini kullandı.

Yabancı güçlerin Haşdi Şabi’ye darbe için çaba gösterdiğini anlatan El-Hazai, “Ketaib Hizbullah karargahına yönelik baskına dair ortak bildiri ABD’liler tarafından hazırlanmıştır. ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği terör saldırısı soncu şehit düşen İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’le ilgili böyle bir bildiri yayınlanmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Irak güvenlik güçleri, dün Ketaib Hizbullah Hareketi'nin Bağdat'ın güneyindeki Dora bölgesinde bulunan karargahına baskın düzenleyerek bazı Ketaib Hizbullah mensubu 13 kişiyi gözaltına almıştı.