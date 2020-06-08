İslam Devrimi Lideri'nden Ramazan Abdullah için taziye mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, merhum Ramazan Abdullah'ın vefatı nedeniyle Filistin meselesiyle ilgilenenler özellikle Filistin İslami Cihad Hareketi ile muhterem ailesine başsağlı dileğinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri'nin kaleme aldığı mesajda, "Filistin direnişi çok değerli ve sadık bir unsurnu kaybetti. Umarım yüce Allah’ın hidayeti ve yardımıyla, Fethi Şikaki ve Ramazan Abdullah’ın yolunu takip eden halefinin son derece özverili çabaları bu kaybı telafi edecektir" ifadelerine yer verildi.

Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri 62 yaşındaki Dr. Ramazan Abdullah Şallah yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek iki gün önce hayatını kaybetmişti.