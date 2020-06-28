Mehr Haber Ajansı Türkçe servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

'Yolsuzlukla mücadele güçlü birçimde devam etmeli'

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, yargı yetkilileri ve bazı yargıçların katılımıyla düzenlenen ulusal yargı konferansına video konferans yöntemiyle iştirak ederek bir konuşma gerçekleştirdi.

Devrim Lideri, Yargı Erki'nin başlattığı yolsuzlukla mücadelesine değinerek, "Bu dönemde zirveye ulaşan yolsuzlukla mücadele, ihmal edilmeksizin hukuk ve adalet çerçevesinde güçlü biçimde devam etmeli." dedi.

Ayetullah Hamanei, "İhmal edilmeden yapılan yolsuzlukla mücadele vatandaşlara umut veriyor, çünkü mali ve ekonomik yolsuzluk koronavirüs gibi çok tehlikeli ve bulaşıcı bir virüstür. Koronavirüs ve Yolsuzluk Virüsü arasındaki tek fark, el yıkama yöntemiyle koronavirüsün giderilmesidir. Ancak Yolsuzluk Virüsü ile başa çıkmanın tek yolu bu suçu işleyenin elini kesmektir." ifadelerinde bulundu.

'Silah ambargosu savunma gücümüzü kötü etkileyemez'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Selami, dün Tahran'da düzenlenen bir etkinlik sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Küresel bir silah yaptırımı içindeyiz; Bir yandan silah yaptırımları var, diğer yandan da ABD ve müttefikleri bizim için tehdit sayılıyor" dedi.

Tümgeneral Selami, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün kara kuvvetlerimizin silah sistemleri konusunda hiçbir ülkeye veya güce ihtiyacı yok. Bu nedenle ABD ve Avrupalıların İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılmasına yönelik iddiaları savunma gücümüz üzerinde hiçbir etkisi yoktur"

'ABD'nin yaptırım politikası Trump'ın seçimi kazanmasını sağlayamaz'

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "ABD'deki ırkçılık politikasının sürdürülmesi ve İran milleti üzerindeki tek taraflı yaptırımlarıyla ekonomik terörizmi Trump'ın seçimi kazanmasını sağlamayacak; aksine bu hükümeti kamu nezdinde yalnızlaştıracaktır" dedi.

Vaizi'nin paylaşımında ayrıca, "ABD'nin geçmişteki yanlış politikalarını düzeltmekten başka seçeneği yoktur" diye kaydedildi.

İran'da son 24 saatte koronavirüs vakaları

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 125 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 10 bin 364'e çıktığını belirten Sima Sadat Lari, vaka sayısının da 2 bin 456 artarak, 220 bin 180'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

İran yetkili, şu ana kadar toplam 180 bin 661 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.