İran'a karşı kara propaganda yapan kişiye idam cezası

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyada İran'a karşı kara propaganda yürüten Ruhullah Zam'ın idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Yurt dışında sosyal medya üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kara propaganda yapan Ruhullah Zam, Irak'ta Devrim Muhafızları tarafından yakaranarak ülkeye getirilmişti.
14 Ekim 2019'da Devrim Muhafızları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ruhullah Zam'ın yurt dışında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu yakaranarak ülkeye getirildiği belirtilmişti.
Sosyal medya Telegram'da "Amad News" adlı bir kanal kuran Ruhullah Zam, yıllardır yabancı istihbarat servisleri ile işbirliği yaparak İran'a karşı kara poropaganda yürütüyordu.
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