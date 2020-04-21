İran: Yabancı uyruklu mahkumlara da ev izni verdik

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında binden fazla yabancı uyruklu mahkuma ev izni verildiğini açıkladı.

İsmaili, İran'da cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını belirtmişti.

İran Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamada ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 209'a çıktığını, vaka sayısının ise 1294 artarak 83 bin 505'e ulaştığını bildirmişti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.