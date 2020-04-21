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21 Nis 2020 14:35

İran: Yabancı uyruklu mahkumlara da ev izni verdik

İran: Yabancı uyruklu mahkumlara da ev izni verdik

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında binden fazla yabancı uyruklu mahkuma ev izni verildiğini açıkladı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında binden fazla yabancı uyruklu mahkuma ev izni verildiğini açıkladı.

İsmaili, İran'da cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını belirtmişti.

İran Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamada ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 209'a çıktığını, vaka sayısının ise 1294 artarak 83 bin 505'e ulaştığını bildirmişti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

News Code 1885952

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