Avrupa ülkeleri terörizmi aklamaya çalışıyor

Dün Fransa ve Almanya'nın Tahran büyükelçileri, ülkelerinin İranlı sözde gazateci Ruhullah Zam'ın idam cezasının uygulanmasına ilişkin müdahaleci açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Dün gece konuya dair basın mensuplarına açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bakanlığa çağrılan Fransız ve Alman diplomata İran İslam Cumhuriyeti'nin protestosunun iletildiğini söyledi.

Hatipzade, "Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, daha önce sözde gazeteci Zam'ın İran karşıtı faaliyetleri konusunda tam bir hareket özgürlüğüne sahip olduğunu doğrulamıştı." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinin teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmesinin utanç verici olduğunu belirten Hatipzade, "Avrupa'nın terörü kendi çıkarlarına göre iyi ve kötü olarak ikiye ayırması ve kendi amaçları doğrultusunda kullanması tarihi bir trajedidir. Nefret, şiddet ve terörizmin kısır döngüsü insanlık karşıtı yaklaşımın mirasıdır." ifadesini kullandı.

"Ne yazık ki, Avrupa ülkeleri elleri İranlı masum sivillerin kanıyla kirlenmiş teröristlere kucak açıp onların işledikleri suçları gözardı ederek terörizmi aklamaya çalışıyor" diyen Hatipzade, Avrupa ülkelerinin tutumunu eleştirerek şiddetle kınadı.

Yurt dışında sosyal medya üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kara propaganda yapan Ruhullah Zam, iki gün önce idam edilmişti.

Siyonistler, Suudiler ve İslam Devrimi karşıtı örgütlerin adına çalışan Ruhullah Zam Ekim 2019'da yurt dışında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu yakaranarak ülkeye getirilmişti.

Sosyal medya ağı Telegram'da "Amad News" adlı bir kanal kuran sözde gazeteci Ruhullah Zam, yıllardır yabancı istihbarat servisleri ile işbirliği yaparak İran'a karşı kara poropaganda yürütüyordu.