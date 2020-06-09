  1. Siyaset
9 Haz 2020 12:39

CIA'ya Şehit Kasım Süleymani hakkında bilgi sızdıran casus idam edilecek

CIA'ya Şehit Kasım Süleymani hakkında bilgi sızdıran casus idam edilecek

İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, Şehit Korgeneral Kasım Süleymani’nin hareketleri ve ikamet ettiği yerle ilgili bilgileri CIA'ya sızdıran casusun yakında idam edileceğini duyurdu.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü özellikle Şehit Korgeneral Kasım Süleymani’nin hareketleri ve ikamet ettiği yerle ilgili bilgileri ABD ve İsrail’in istihbarat servislerine (CIA ve Mossad) sızdıran Seyyid Mahmud Musevi Macd'ın yakında idam edileceğini duyurdu.

3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği terör saldırısında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis şehit düşmüştü.

News Code 1887023

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