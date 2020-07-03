İran: Tek taraflı yaptırımlar korona ile mücadeleyi engelliyor

İRNA'da yer alan habere göre, İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi,dün korona virüs etkileri ile düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, yüksek ölüm oranına sahip salgın ve pandemilerin, hastalıkla savaşan mağdur ülkelerin ekonomi ve sosyal durumunu olumsuz etkilediğine işaretle, uygulanan yaptırımlarla onların var olan sorunlarına yenilerin eklenmesi ile durumun daha da karmaşık hale geleceğini söyledi.

Taht Revançi bu bağlamda batı Asya bölgesinde ve özellikle Suriye ve Yemen'de korona salgını nedeni ile yaşanan sorunlara işaretle, "mevcut durumun Amerika'nın Suriye halkına karşı tek yanlı yaptırımların uygulanması ve de Yemen havaalanları ve limanlarında devam eden ambargonun durumu daha da zorlaştırdığını ifade etti.

İran temsilcisi tek yanlı yaptırımların pratikte hastaları daha çok etkilediğini belirterek, söz konusu yaptırımların ne kadar ahlak dışı, insanlık dışı ve gayrı meşru olduğunu gözler önüne serdiğini kaydetti.

Mecit Taht Revançi ayrıca, korona virüsün tüm insanlık ailesinin ortak düşmanı olduğunu, bu yüzden tek mücadele yolunun ise küresel bilimsel dayanışma ve işbirliği olduğunu sözlerine ekledi.