İran'ın bazı noktalarında koronavirüs kısıtlamaları yeniden uygulanabilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, “Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun bugünkü kararına göre, kırmızı bölgelerin bulunduğu eyaletler bir haftalık koronavirüs kısıtlaması için önerilerini İçişleri ve Sağlık Bakanlarına sunabilir.” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 6 eyaleti kırmızı bölge olarak tanımladığını anlatan Cumhurbaşkanı Ruhani, "5 Temmuz'dan 21 Temmuz’a kadar tüm toplanma yerleri ve kırmızı bölgelerde maske takma zorunluğu gertirilecek ve gerekirse bu uygulamanın süresi uzatılabilir." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı ile başa çıkmak için ilk ilkenin sosyal mesafeyi korumak olduğunu belirten Ruhani, vatandaşlara kalabalık yerlerde maske takma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, düşmanın uyguladığı ekonomik baskı ve tüm dünyada görülen salgın nedeniyle ülkenin zor bir sene ile karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “Bu zor yılı tamamlamak için ülkede yürütme, yargı ve yasama organları birbirlerine yardım etmeli." diye konuştu.