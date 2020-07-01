Tahran'da yeni tip koronavirüs kısıtlamaları geri geliyor

Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, dün akşam devlet televiziyonu "Haber" TV kanalına yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında kısıtlayıcı önlemlerin Tahran da dahil 11 eylalette yeniden uygulanacağını bildirdi.

Harirçi, yeni genelgenin Tahran, Huzistan, Sistan ve Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Fars, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Rezevi Horasan, Kirman ve Alborz valiliklerine gönderildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son günlerde İran'daki salgın sürecine dair yaptığı konuşmada, "5 Temmuz'dan itibaren kalabalık alanlarda maske takma zorunlu olacak. Bu zorunluluk 2 hafta boyunca uygulanacak. Gerekirse yeniden uzatılacak." demişti.

Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez geçtiğimiz 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.