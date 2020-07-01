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1 Tem 2020 09:17

Tahran'da yeni tip koronavirüs kısıtlamaları geri geliyor

Tahran'da yeni tip koronavirüs kısıtlamaları geri geliyor

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamıdna kısıtlayıcı önlemlerin Tahran da dahil 11 eylalette yeniden uygulanacağını bildirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, dün akşam devlet televiziyonu "Haber" TV kanalına yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında kısıtlayıcı önlemlerin Tahran da dahil 11 eylalette yeniden uygulanacağını bildirdi.

Harirçi, yeni genelgenin Tahran, Huzistan, Sistan ve Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Fars, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Rezevi Horasan, Kirman ve Alborz valiliklerine gönderildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son günlerde İran'daki salgın sürecine dair yaptığı konuşmada, "5 Temmuz'dan itibaren kalabalık alanlarda maske takma zorunlu olacak. Bu zorunluluk 2 hafta boyunca uygulanacak. Gerekirse yeniden uzatılacak." demişti.

Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez geçtiğimiz 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.

News Code 1887488

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