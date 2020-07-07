  1. Toplum
7 Tem 2020 11:18

Twitter BAE destekli sahte Orta Doğu uzmanlarının hesaplarını kapattı

Twitter BAE destekli sahte Orta Doğu uzmanlarının hesaplarını kapattı

Twitter, Türkiye ve Katar'ın aleyhine yayın yapan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli "sahte Orta Doğu uzmanlarının" hesaplarını kapattı.

ABD merkezli "The Daily Beast" adlı internet sitesinin haberine göre, Twitter, Newsmax ve Washington Examiner gibi haber sitelerinde Orta Doğu hakkında "uzman" adı altında yayın yapan kişilerin hesabına ulaşımı engelledi.

Söz konusu 19 hesapta kullanılan isimlerin, geçen yıl 46 farklı yayın organında 90'dan fazla makale yayımladığı, ancak bu kişilerin "gerçek" insanlar olmadığı ortaya çıktı.

The Daily Beast'e konuşan bir Twitter yetkilisi, söz konusu hesapların, bir devlet tarafından desteklendiğine dair ellerinde somut kanıt olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Türk

News Code 1887627

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