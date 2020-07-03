Kaçırılan 4 İranlı diplomat hâlâ Siyonist Rejim hapishanelerinde

İran Dışişleri Bakanlığı, 1982'de Lübnan'da Siyonist güçleri tarafından kaçırılan 4 İranlı diplomatın durumuna ilişkin yazlı açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada, "Yıllar boyunca bildirildiği gibi, tüm kanıtlar Lübnan'da kaçırılan İranlı diplomatların Siyonist güçlerine verildiği, daha sonra işgal altındaki bölgelere nakledildiği ve halen Siyonist Rejim’in hapishanelerinde tutulduğunu gösteriyor." belirtildi.

İran’ın bu adam kaçırma ve terör eylemi için Siyonist Rejim ile destekçilerini sorumlu tuttuğu kaydedilen açıklamada, “Maalesef, uluslararası toplum ve sözde insan hakları örgütleri bu cinayete karşı ciddi bir adım atmamıştır. ABD'nin desteğiyle suç işlemeye ve uluslararası hukuku çiğnemeye devam eden Siyonist Rejim de bunun sorumluluğunu almaktan kaçınıyor” ifadelerine yer verildi.