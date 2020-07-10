Hamas'tan İsrail'in ilhak planına ilişkin yeni açıklama

Hamas Sözcüsü Kasım, "Halkımız, sömürgecilerin ilhak planlarına karşı durmaktan, gayrimeşru yerleşimcileri Filistin topraklarından söküp atmaya kadar bunun için güç yetirmenin kapsamlı bir direnişle mümkün olduğunu iyi biliyor." dedi.