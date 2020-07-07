New York Times'tan Hasankeyf dosyası: Antik kent refaha kurban edildi

Hasankeyf için geniş bir haber hazırlayan gazete, Neolitik Çağ'a ait mağara evleri, Ortaçağ'dan kalma köprüsü ve diğer binlerce yıllık kalıntılarıyla antik kenti ilk görenlerin Dicle nehri üzerindeki vadiye hayran kaldıklarını ancak böylesi bir yerin hükümetin mega projelerinden birine kurban gittiğini yazdı.

Bölgeye yapılan Ilısu Barajı nedeniyle Hasankeyf'in kaybedildiği belirtilen haberde, "Baraj nedeniyle 70 binden fazla kişi yerlerinden edildi. Hala keşfedilmemiş arkeolojik zenginlikler, evlerle birlikte yutuldu. Sular Hasankeyf'i telefi edilemeyecek bir geçmiş medeniyet kalıntısına çevirdi." denildi.

Hükümet yetkilileri Ilısu Barajı'nın Türkiye'nin dışarıdan ithal ettiği fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltacağını belirtiyor. Ancak yerlerinden edilen aileler projenin hayata geçirilmesinde kendilerine danışılmadığını aktarıyor.

Gazeteye göre sadece Türkiye'deki çevreciler değil dünyanın farklı yerlerindeki arkeologlar da 'kaybolan' Hasankeyf nedeniyle öfkeli ve hayal kırıklığı içerisinde.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu baraj projesinin ilk tanıttığı dönemde bunun sadece enerji alanında kazanımları olmayacağını aynı zamanda bölgeyi de kalkındıracağını belirtmişti.

Ilısu Barajı, 1980'li yıllarda başlatılan Güneydoğu Anadolu Projesi'nin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Kaynak: Euronews