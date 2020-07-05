İran yapımı kısa animasyon Venezuela'da yarışacak

İranlı sinamacı Mahdiye Sadat Ahmedi Süleymani’nin yönetmenliğiyle yapılan ‘Ben Alice değilim ancak burası harikalar diyarıdır’ adlı kısa animasyon bu sene 4’üncüsü Venezuela’da düzenlenecek olan Uluslararası Five Continents Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

Meşhed Gençlik Sinema Derneği ve Hasan Mehdevipur’un ortak yapım eseri olan animasyon, zamanının sorunlarıyla karşılaşan ve sonunda kendini resimlerindeki kuşlara teslim eden bir kızın hikayesini anlatıyor.

Uluslararası Five Continents Film Festivali 3 Ağustos 2020’de Venezuela’da düzenlenecek.