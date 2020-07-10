İtalya Ermenistan'ı kara listeye aldı

Koronavirüsün en etkili olduğu Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'da ikinci dalga Covid-19 vakalarının artması sebebiyle 13 farklı ülkeye seyahat yasağı getirildi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, perşembe günü yaptığı açıklamasında bu ülkelerin Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti olduğunu açıkladı.

Bakan Speranze, bu ülke vatandaşlarının ikinci bir karara kadar İtalya'ya girişinin yasaklandığını ifade ederken, İtalyan vatandaşlarının ya da İtalya'da oturumu olan kişilerin ülkeye geri dönebileceğini ancak 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.

Bu ülkelerden yapılan aktarma ve bağlantılı uçuşlarda da seyahat yasağı geçerli olacak.

Bakan Spenza yaptığı konuşmasında koronavirüs salgınının şu anda en ölümcül ve etkili dönemine girdiğini belirterek, "İtalyanlar son birkaç aylık dönemde Covid-19 sebebiyle çok şey feda etti ve biz bunu yabana atamayız. Bu sebeple önlemleri en üst düzeye çıkartıyoruz." dedi.

Kaynak: Euronews