İran-Ermenistan ilişkilerinin seviyesini yükseltmeye hazırız

Ermeni basınına göre, İran’ın yeni atanan Yerevan Büyükelçisi Abbas Zohuri, dün Ermenistan Bölge İdaresi ve Altyapı Bakanı Suren Papikyan ile bir araya geldi.

Diplomatik misyonun başlatılması vesilesiyle Büyükelçisini tebrik eden Bakan Papikyan, Zohuri’nin, Ermenistan-İran ilişkilerinin genişlemesine ve derinleşmesine katkıda bulunacağından emin olduğunu söyledi.

Bakan Papikyan'a göre, mevcut işbirliğinin yüksek seviyesi özellikle iki ülkenin altyapı geliştirme ortak programlarında görünüyor.

İranlı Büyükelçi, İran tarafının ikili ilişkilerini yeni bir seviyiye yükseltmesi ve ekonomik ilişkilerdeki gerçekleşmemiş potansiyeli tam olarak kullanmaya hazır olmasını yeniden teyit etti.

Toplantıda taraflar, bölgesel işbirliği, ulaşım ve enerji altyapısı alanlarında ortak programların uygulanmasıyla ilgili konular da görüştü.