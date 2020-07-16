Irakçi: Afganistan'da barış sağlamak için yardım etmeye hazırız

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer’in Tahran ziyareti kapsamında varılan anlaşmaları ve özellikle iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği belgesini ele almak amacıyla dün akşam Kabil’i ziyaret etti.

Irakçi, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler, Afganistan’daki barış süreci, koronavirüs salgınının neden olduğu sorunlar, bölgesel ve ulslararası meselelerin yanı sıra Çabahar ve Orta Asya transit yollarında işbirliği dahil olmak üzere ikili ve çok yönlü ekonomik işbirliği hakkında konuştu.

Irakçi ayrıca İran’ın Afganistan’da barış sürecine desteğini yineleyerek, bir an önce siyasi gruplar arasında diyalog yapılmasını temenni etti.

Irakçi’nin başkent Kabil’de Afganistanlı üst düzey yetkililerlerle bir araya gelmesi, aynı zamanda Afganistan Stratejik Araştırmalar Ofisinde düzenlenecek yuvarlak masaya katılması bekleniyor.