İrakçi'den UAEA Başkanı'na anlamlı mesaj

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Irakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ile yaptığı görüşmesine tepki göstererek, kişisel Twitter hesabı üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

"Hem sosyal hem de siyasi mesafeye uyarsanız daha iyi olur...!"

Irakçi paylaşımında ayrıca Grossi'ye ajanstaki tarafsızlık ve profesyonellik ilkelerini hatırlattı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi attığı bir tweette Brian Hook ile gerçekleştirdiği görüşmede İran'ın güvenlik taahhütlerini yerine getirmesi hakkında konuşulduğunu belirtmişti.