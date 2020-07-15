İran heyeti ikili ilişkileri görüşmek üzere Kabil'e gidecek

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi’nin başkanlığında bir heyet bu akşam Afganistan’a gidecek.

Kabil temaslarında İran İslam Cumhuriyeti ile Afganistan arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği belgesinin ele alınacağı belirtiliyor.

Irakçi’nin başkent Kabil’de Afganistanlı üst düzey yetkililerler bir araya geleceği, aynı zamanda Afganistan Stratejik Araştırmalar Ofisinde düzenlenecek yuvarlak masaya katılacağı öğrenildi.

Abbas Irakçı, son günlerde Tahran'ı ziyaret eden Afgan mevkidaşı Mirwais Nab ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin geliştirilme yolullarını konuşmuştu.