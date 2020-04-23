ABD yaptırımları İran'ın koronavirüsle mücadelesine engel oluyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi Müdürü Fonder Plus ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ve uluslararası meseleleri konuştu.

Irakçi tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına değinerek, "Koronavirüsü yalnızca İran'a değil, hemen hemen tüm ülkelere yayılmıştır. Bu sorunla başa çıkmak ciddi bir çaba gerektirir. Bugün İran virüsle mücadelenin yanı sıra ABD'nin yasadışı yaptırımlarıyla karşı karşıyadır ve bu İran halkı üzerindeki baskıyı ikiye katlıyor" dedi.

İran halkının virüsle mücade etmek ve ekonomik sonuçlarına karşı koymak için finansal kaynaklara erişim hakkı olduğu gerektiğini vurgulayan Irakçi, "ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı ve zalimce yaptırımları BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının açık ihlalidir ve bu nedenle ABD uluslararası topluma karşı sorumludur" ifadesini kullandı.

Hollandalı yetkili de koronavirüs salgını nedeniyle İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, bu salgınla mücadeleyi "küresel bir görev" olarak nitelendirdi.