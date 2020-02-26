Viyana'da İran ile ilgili kritik toplantı

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun 15. Toplantısı iran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Yardımcısı Helga Schmid’in başkanlığıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşti

Toplantıya İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalan diğer tarafların temsilcileri (Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere) katılmaktadır.

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in göreve başlamasından bu yana ilk kez yapılan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı aynı zamanda İran'ın nükleer anlaşma konusunda attığı 5. adımı ve üç Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa ve Almanya) uyuşmazlık çözüm mekanizması olan 'tetik mekanizması'nın aktifleştirildiğini ilan etmesinden bu yana yapılan ilk toplantıdır.

Avrupa Troikası (İngiltere, Almanya ve Fransa) 14 Ocak'ta Tahran'ı bir şekilde tehdit etmek için nükleer anlaşmadaki 'uyuşmazlık çözüm mekanizması' olan 'tetik mekanizması'nı aktifleştirdiklerini ilan etmişti.