Ünlü İranlı yönetmeni konu alan film Yunanistan'da gösterilecek

Ünlü İranlı yönetmen Abbas Kiya Rostami'yi konu alan “Kiya Rostemi ve kayıp baston” adlı film Yunanistan’da düzenlenecek olan 7. Uluslararası Lerapetra Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Mahmud Rıza Sani ve yapımcılığını Behruz Neşan üstlenen 90 dakikalık film, dünyaca ünlü İranlı yönetmen Abbas Kiya Rostemi'nin hayata ve dünya'ya bakış açısını anlatıyor.

“Kiya Rostemi ve kayıp baston” adlı film daha önce Rusya'daki Avrasya, Uruguay'daki Salto ve ABD'deki Yeşil Dağ ve Altın Heykel film festivallerine katılmıştı.