İran'ın 'Termit'i ABD'li sinemaseverlerle buluşacak

İranlı sinemacı Mesut Hatemi'nin yönetmenliğiyle yapılan 'Termit' adlı film bu sene 38'incisi ABD'de düzenlenecek oaln Uluslararası Flickers’ Rhode Isaland Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Gholamrıza Musevi üstlenen 'Termit' eski bir mülkü satmak için memleketlerine seyahat eden Tara ve Peyman adlı bir çiftin hikayesini anlatıyor.

'Termit' adlı film geçenlerde 16'ncısı İtalya'da düzenlenen Uluslararası Biogra Film Festivali'ne katılmıştı.

Bu seneki Uluslararası Flickers’ Rhode Isaland Film Festivali'ne katılan filmler yeni tip koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle canlı olarak internet üzerinden gösterilecek.