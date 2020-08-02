Tokyo'da İran Sineması Günleri başlıyor

İran'ın Japonya'daki Büyükelçiliği Kültür Ataşeliği, Tokyo Minato Belediyesi ve Japon Uni Film şirketinin iş birliği ile başkent Tokoy'da İran Sineması Günleri etkinliği düzenleyecek.

Konuyla ilgili kültür ataşeliğinin resmi web sayfasında şu bilgiler verildi:

"İran Filmleri Günleri etkinliği, 10-12 Ağustos tarihleri arasında Minato Ward'daki Akasaka Yerel Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Üç günde toplam 7 film Japonca altyazılı olarak gösterime sunulacaktır"

Bu etkinlikte, "Vila Sakinleri (Yönetmen: Monir Geidi), Annelik (Yönetmen: Rukiye Tevekküli), Azar (Yönetmen: Muhammed Hamzei), Yüzde 18 (Yönetmen Mustafa Şaban), Resim Havuzu (Yönetmen: Mazyar Miri), Çok Yakın, Çok Uzak (Yönetmen: Reza Mirkerimi) ve Hayal Gücünün Tatlı Tadı (Yönetmen: Kemal Tebrizi) filmlerinin gösterimi yapılacak.