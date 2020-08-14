İran'dan Abu Dabi-Tel Aviv anlaşmasına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Siyonist Rejim’in normalleşme anlaşması kınandı.

Açıklamada, “Filistin'in masum halkı ve dünyadaki tüm özgürlüksever halklar, işgalci ve suçlu İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyi ve onunla suç ortağı yapmayı asla bağışlamayacaktır. Hiç kuşkusuz, Filistin davasına hainlik yapanlar Müslümanların ilk kıblesi ve Filistin kutsal topraklarının kurtuluşu için 70 yıllık direnişin haksız yere dökülen kanlar için er yada geç hesap verecektir” ifadelerine yer verildi.

BAE’nin attığı adımın “tehlikeli” olarak nitelendirildiği açıklamada, Fars Körfezi bölgesinin denklemlerine herhangi bir İsrail müdahalesi konusunda uyarı yapıldı.

Yazılı açıklamada ayrıca, “BAE hükümeti ve ona eşlik eden diğer devletlerin bu eylemin tüm sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmesi lazım” vurgulandı.

Abu Dabi ve Tel Aviv'nin kararının stratejik açıdan "büyük bir aptallık" olduğu kaydedilen açıklamada, bunun direniş ekseninin daha da güçlenmesine ve Siyonist Rejim ile gericilere karşı dayanışmanın artmasına sebep olacağına işaret edildi.

Dışişleri Bakanlığı, masum Filistin ve Yemen halkının aleyhine çalışan devletlere kendilerine gelmesi ve dost ile düşmanı ayrıt etmede yanlış yoldan dönmesi tavsiyesinde bulundu.