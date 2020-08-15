Devrim Muhafızları Ordusu'ndan BAE-İsrail anlaşmasına kınama

İran Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı bir bildiride Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Siyonist Rejim’in normalleşme anlaşmasını kınayarak, bunu ‘stratejik bir hata, tarihsel bir aptallık ve İslam Ümmetiine vurulan zehirli bir hançer olarak’ nitelendirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bu eylem, sadece Siyonist rejimin çıkarlarına hizmet etmeyecek, aynı zamanda yeni bir Ortadoğu hayalini geçersiz kılarak ABD ve anlaşmanın destekçileri için tehlikeli bir gelecek sunacaktır.

ABD’nin insanlık dışı tasarımıyla halka duyurulan BAE ile Siyonist Rejim’in normalleştirme anlaşması 'stratejik bir hata, tarihsel bir aptallık ve İslam Ümmeti'ne vurulan zehirli bir hançer'dir.

Sahte Siyonist Rejimi meşrulaştırmak, Filistin direniş cephesini zayıflatmak, Kudüs ve Filistin meselesini unutturmak, Yüzyılın Anlaşması projesinin uygulanmasının önünü açmak ve Arap dünyasının Siyonist işgalcilerle ilişki kurmasını sağlamak gibi birçok amacın peşinde olan bu hareket yenilgiye mahkumdur. Bu eylem ABD, Siyonist Rejim ve Al Suud üçgeni için herhangi bir başarı sağlamayacak ve tam tersine Siyonist Rejimin çöküş sürecini hızlandıracaktır.”

Bu stratejik aptallık ve yanlış hesaplamanın BAE’nin İsrail’in işgali altındaki bir toprağa dönüştürülmesi için bir başlangıç olarak nitelendirildiği bildiride ayrıca, “BAE yöneticileri, İsrail ile normalleştirme anlaşması nedeniyle er ya da geç halklarının sert tepkisiyle karşılaşacaktır. Çünkü onlar da dünyadaki diğer Müslüman ve özgür milletlerle birlikte, Filistin'in adalet çığlığı ve Kutsal Kudüs'ün kurtuluş idealinin, emperyalist ve Siyonist medya kuruluşlarının kara propagandası kargaşasına gömülmesine izin vermeyeceklerdir” denildi.

Bildiride ilaveten, “Siyonist Rejim ile ilişkileri normalleştirmek isteyen birileri, tarihteki en nefret edilen caniler ve hainler arasındadır. ABD ve Abu Dabi-Tel Aviv anlaşmasının bölgesel ve bölge dışı destekçileri bu eylemin Siyonist Rejimin çıkarlarına hizmet etmeyeceğini tam tersine yeni bir Ortadoğu hayalini geçersiz kılarak ABD ve anlaşmanın destekçileri için tehlikeli bir gelecek sunacağını bilmelidir” diye kaydedildi.