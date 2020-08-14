İranlı yetkili, BAE'nin kararını eleştirdi

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Siyonist Rejim’in normalleşme anlaşmasına tepki göstererdi.

Rızai'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Abu Dabi, on yıldır BAE'yi İsrail için bir cennet haline getirdi ve burada bölgedeki ülkelere karşı Mossad casusluk ve istihbarat ağları kurdular.

Denizden nehire kadar olan Büyük Filistin toprakları yakında Allah yolunda cihad edenler ve sabırlı halkının gayreti ile özgürleştirilecek ve şerefsizler tarihin içinde kaybolacaklar.

Hiçbir İslam mücahidi ve şerefli Arap halkı Filistin'e ihanet edemez ve sadece şerefsizler arkadan hançer vurur."