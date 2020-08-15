Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler...

İran'dan Abu Dabi-Tel Aviv anlaşmasına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Siyonist Rejim’in normalleşme anlaşması kınandı.

Açıklamada, “Filistin'in masum halkı ve dünyadaki tüm özgürlüksever halklar, işgalci ve suçlu İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyi ve onunla suç ortağı yapmayı asla bağışlamayacaktır. Hiç kuşkusuz, Filistin davasına hainlik yapanlar Müslümanların ilk kıblesi ve Filistin kutsal topraklarının kurtuluşu için 70 yıllık direnişin haksız yere dökülen kanlar için er yada geç hesap verecektir” ifadelerine yer verildi.

BAE’nin attığı adımın “tehlikeli” olarak nitelendirildiği açıklamada, Fars Körfezi bölgesinin denklemlerine herhangi bir İsrail müdahalesi konusunda uyarı yapıldı.

Yazılı açıklamada ayrıca, “BAE hükümeti ve ona eşlik eden diğer devletlerin bu eylemin tüm sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmesi lazım” vurgulandı.

İran, ABD'nin tanker iddiasını yalanladı

İran’ın Karakas Büyükelçisi Hüccetllah Sultani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran ait 4 tankere el konulduğuna dair haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

İranlı diplomatın yaptığı paylaşımda, "ABD emperyalizminin propaganda makinesinden bir başka yalan ve psikolojik savaş. Ne tanker gemisi, ne de gemi sahibi veya bayrağı İran’la hiçbir ilgisi yok. Büyük İran ulusu karşısında yenilgiye uğrayan terörist Trump acizliğini kara propaganda ile telaf edemez." ifadelerine yer verildi.

Zarif'ten BAE-İsrail anlaşmasına sert tepki

İkili ilişkileri görüşmek üzere Beyrut'ta gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnanlı mevkidaşı Şerbel Vehbe ile görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Siyonist Rejim’in normalleşme anlaşmasını eleştiren Zarif, "Dün Abu Dabi ile Siyonist Rejim arasında yapılan anlaşma acı vericiydi ve Lübnan ile bölgedeki diğer ülkelerin sırtına saplanmış bir hançer gibidir" değerlendirmesinde bulundu.

İranlı yetkili, BAE'nin kararını eleştirdi

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Siyonist Rejim’in normalleşme anlaşmasına tepki göstererdi.

Rızai'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Abu Dabi, on yıldır BAE'yi İsrail için bir cennet haline getirdi ve burada bölgedeki ülkelere karşı Mossad casusluk ve istihbarat ağları kurdular.

Denizden nehire kadar olan Büyük Filistin toprakları yakında Allah yolunda cihad edenler ve sabırlı halkının gayreti ile özgürleştirilecek ve şerefsizler tarihin içinde kaybolacaklar.

Hiçbir İslam mücahidi ve şerefli Arap halkı Filistin'e ihanet edemez ve sadece şerefsizler arkadan hançer vurur."

İran'dan son koronavirüs açıklaması: 293 bin 811 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 169 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 19 bin 331'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 501 artarak, 338 bin 825'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 956'sının durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 293 bin 811 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.