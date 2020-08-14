Erdoğan: Abu Dabi Büyükelçisi'ni geri çekebiliriz

Türk basınına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin olarak yönelttiği soruları yanıtladı. ​

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan anlaşmaya tepki gösteren Erdoğan, "Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil. Dışişleri Bakanıma talimatı verdik. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim de büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz." dedi.