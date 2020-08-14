  1. Türkiye
14 Ağu 2020 16:10

Erdoğan: Abu Dabi Büyükelçisi'ni geri çekebiliriz

Erdoğan: Abu Dabi Büyükelçisi'ni geri çekebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan anlaşmaya tepki göstererek, "Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak, büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir" dedi.

Türk basınına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin olarak yönelttiği soruları yanıtladı. ​

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan anlaşmaya tepki gösteren Erdoğan, "Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil. Dışişleri Bakanıma talimatı verdik. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim de büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz." dedi.

News Code 1888428

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler