Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler...

ABD çaresizce geçmişi canlandırmaya çalışıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 1953 Darbesi (Ajax Operasyonu) yıldönümü münasebetiyle ilgili bir mesaj paylaşarak, "67 yıl önce böyle bir bugün, ABD ile İngiltere, seçilmiş hükümeti deviren bir darbeyle İran halkının haysiyet talebini ezmeye çalıştı" dedi.

Zarif'in yaptığı paylaşımda, "ABD, 1979'dan beri çaresizce geçmişi yeniden canlandırmaya çalışıor. Ancak her zaman İran halkı tarafından aşağılandı. Yöntem değiştirme zamanı gelmedi mi?" belirtildi.

İran: ABD, önceki BMGK toplantısından ders almalı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD’nin İran'a karşı BM Güvenlik Konseyi'ne yeni bir şikayette bulunma girişimini ‘başarısız bir politika’ olarak nitelendirdi.

Taht Revançi, “ABD, yalnızca Dominik Cumhuriyeti’nin yanında olduğu önceki BM Güvenlik Konsey toplantısından ders almalıdır” dedi.

İran'da kimse ABD için yollara kırmızı halı döşemeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün katıldığı Bakanlar kurulu kabine toplantısında konuşma yaptı.

Muharrem ayında yapılan Aşura etkinlikleri hakkında Ruhani, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem'de Ehl-i Beyt'e sevgimizi göstermeliyiz. Elbette matem merasimlerinin biçimi değişebilir, fakat toplanmalar gerekli olduğu ölçüde olmalı ve sağlık protokollerine uyulmalıdır." dedi.

Ruhani, 1953 Darbesi (Ajax Operasyonu) yıldönümüne ilişkin, "19 Ağustos 1953’ten bu yana İran’a ve o dönemdeki hükümete karşı darbe yapıp bir zalimi tahta çıkaranlar ve demokrasi ile hukukun üstünlüğüne aykırı hareket edenler ve aynı zamanda bu yolu devam ettirenler için kimse yollara kırmızı halı döşemeyecektir. O tarihte düşman görünüşte bir başarıya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Zarif: Afganistan barış sürecine yardımcı olmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muhammed Hanif Atmar arasında yapılan telefon görüşmesinde, barış müzakerelerinin dış müdahale olmaksızın Afgan grupları arasında yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Zarif, İran’ın Afganistan barış sürecine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

İran'dan günlük COVID-19 vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 153 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 125'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 444 artarak, 350 bin 279a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 868'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 302 bin 528 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.