İran'dan günlük COVID-19 vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 153 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 125'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 444 artarak, 350 bin 279a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 868'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 302 bin 528 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.