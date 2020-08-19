ABD çaresizce geçmişi canlandırmaya çalışıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 1953 Darbesi (Ajax Operasyonu) yıldönümü münasebetiyle ilgili bir mesaj paylaşarak, "67 yıl önce böyle bir bugün, ABD ile İngiltere, seçilmiş hükümeti deviren bir darbeyle İran halkının haysiyet talebini ezmeye çalıştı" dedi.

Zarif'in yaptığı paylaşımda, "ABD, 1979'dan beri çaresizce geçmişi yeniden canlandırmaya çalışıor. Ancak her zaman İran halkı tarafından aşağılandı. Yöntem değiştirme zamanı gelmedi mi?" belirtildi.