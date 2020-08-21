Yeni Zelanda’da camilere saldıran teröristin ceza duruşması başlıyor

Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant, geçtiğimiz yıl 15 Mart'ta South Island'daki Christchurch kentinde cuma namazına katılan Müslümanlara yarı otomatik silahlarla saldırdı.

Facebook'tan yayınladığı saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetti, 2'si Türk 49 kişi de yaralandı.

Christchurch Yüksek Mahkemesinde 26 Mart 2020'de hakim karşısına çıkan terörist, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve biri de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etti.

Yüksek Mahkeme yargıcı Cameron Mander, hafta başlarında saldırıdan sağ kurtulan 66 kişinin ifadesini dinleyecek ve Tarrant büyük olasılıkla mahkeme salonunda bulunacak. Tarrant'ın hüküm verilmeden önce mahkemeyle konuşmasına izin verilecek.

Tarrant, şartlı tahliyesiz 17 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Ancak yargıcın, serbest bırakılma ihtimali olmaksızın onu hapse atmaya karar verme yetkisi var. Bu da Tarrant'ın hayatının geri kalanında hapis yatacağı anlamına geliyor. Ancak Yeni Zelanda'da asla böyle bir ceza uygulanmadı.