Çin'in BM temsilcisi: ABD, bir kez daha yalnızlaştı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Washington’un uluslararası toplum ve İran karşıtı eylemlerine tepki olarak Twitter hesabı üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

“BM Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 13'ü konseye yazdığı bir mektupta ABD'nin tetik mekanizmasını uygulama talebine karşı olduklarını belirtti”

Zhang Jun’un paylaşımında ayrıca, “ABD, bir kez daha uluslararası topluma karşı çıktı ve yine yalnızlaştı” denildi.

Donald Trump yönetimi, Tahran'ın 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, bu ülkeye uygulanan ambargonun yenilenmesi için BM'ye tekrar başvurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiği için İran'a yaptırımları geri getirebilecek bir ülke olarak görülemeyeceğini belirtmişti.

E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa, ABD'nin İran'a yönelik uluslararası yaptırımları eski haline getirme girişimini desteklemediklerini duyurmuştu.