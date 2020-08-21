Zarif: Trump hükümeti daha da yalnızlaşacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Istagram üzerinden ABD'nin son İran karşıtı eylemini eleştirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Dün gece Pompeo aklınca İran'a yönelik yaptırımları geri getirebilecek mekanizmayı yürürlüğe sokmaya çalıştı, Fakat İran; Rusya, Çin, Avrupa Birliği, Almanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte ayrı ayrı mektuplarla Trump yönetiminin çabalarının gayri meşru ve sonuçsuz olduğunu belirttik.

Büyük ihtimalle BM Güvenlik Konseyi'nin diğer bazı üyeleri de bugün benzer bir tutum sergileyecek ve Trump yönetimi bir kez daha yalnızlaşacak ve rezil olacak. Güvenlik Konseyi'nin tarihi böyle bir durumu hatırlamıyor."

Dün gece Twitter üzerinden de Amerika'nın İran karşıtı yaptırımları geri getirme çabalarına tepki gösteren Zarif, "Snapback terimi ne nükleer anlaşmada ne de BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararında kullanılmamaktadır." dedi.

Zarif, Amerika'nın bu terimi yaptırımların geri dönüş sürecinin hızı ve otomatikliğini ifade edebilmek için kasıtlı olarak kullandığına dikkati çekerek, "Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararında yer alan ifade, tam olarak şudur: Yürürlükten kaldırılan kararların hükümlerinin yeniden kullanılması" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Zarif, dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Zarif, bu telefon görüşmesinde BM'nin Amerika’nın tetik mekanizmasını çalıştırmak için illegal faaliyetlerine karşı sorumluluklarını hatırlatarak “Tüm nükleer anlaşma üyeleri ve BM Güvenik Konseyi üyeleri ve uluslararası hukukçuların görüş birliğine göre nükleer anlaşma üyesi değildir” dedi.

Zarif, ABD’nin tetik mekanizmasını aktifleştirmek için illegal çalışmaları, uluslararası mekanizmaların tahrip edilmesi ve Güvenlik Konseyi’nin itibarsızlaşmasından başka bir sonucu olmayacağını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres de yapılan telefon görüşmede, zarif tarafından belirtilen konuları dikkate alacaklarını söyledi.

Donald Trump yönetimi, Tahran'ın 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, bu ülkeye uygulanan ambargonun yenilenmesi için BM'ye tekrar başvurmuştu.

Bunun üzerine Bakan Zarif, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığına bir mektup gönderdi.

Zarif, kaleme aldığı mektupta, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları yeniden canlandırmak için nükleer anlaşmada yer alan mekanizmaları kötüye kullanmak istediğini belirterek, ABD yönetiminin bölye bir hakka sahip olmadığını vurguladı.

Zarif, ABD'nin illegal çalışmalarının BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluluk tarafından reddedilmesi gerektiğini söyledi.