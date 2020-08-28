United Airlines, tarihinin en büyük işten çıkarma işlemine hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli hava yolu şirketi United Airlines, federal devlet yardımı olmadığı taktirde 2 bin 850 pilotu işten çıkarmaya hazırlanıyor. Eğer gerçekleşirse, bu Amerikalı şirketin tarihinin en büyük işten çıkarma işlemi olacak.

ABD hükümeti, Covid-19 salgınında şirketlere destek olmak için maaş koruma programı başlatmıştı.

ABD'de havayolları şirketleri, eylüle kadar çalışanlarının ücretleri karşılamak için ABD hükümetinden 25 milyar dolarlık teşvik fonu almıştı. Havayolları şirketleri ve sendikalar, Washington'dan 25 milyar dolar daha vermesi için baskı yapıyor ancak Kongre'de görüş birliği olmadığı için müzakereler durmuş durumda.

Ekime kadar sürecek bu programa katılımın şartlarından biri, bu süreçte işçi çıkarmamaktı. United Airlines maddi yardımın en az mart ayına kadar sürmesini istiyor, aksi takdirde yaklaşık 3 bini pilot olmak üzere 19 bin personeliyle yollarını ayıracağını açıkladı.

Çalışanlara gönderilen e-postada işten çıkarma işlemlerinin 1 Ekim'den 30 Kasım'a kadar yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Euronews