İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Şehit General Kasım Süleymani’nin terörizmle mücadeledeki rolüne değinerek, "Düşmanın General Kasım Süleymani'yi şehit etmekten amacı, ABD’nin bölge halkı tarafından daha fazla aşağılanmasını önlemekti" dedi.

Şehit General Süleymani’nin dünyada özgürlük isteyen insanların kalbinde kalacağını belirten Tuğgeneral Hatemi, “Şehit Süleymani’nin katillerini takip etme hakkımız mahfuzdur ve bu cinayeti işleyenler her zaman bu korkuyla yaşayacaklar” ifadesini kullandı.

Direnişin tüm gücüyle düşmanı Batı Asya’dan çıkarmaya çalıştığını belirten Tuğgeneral Hatemi, ABD’nin siyasi arenadaki yenilgisine dikkati çekerek, "İran milletinin direnişi sonucu uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi ABD’nin talebini kabul etmedi. Bu ABD eylemlerinin yasadışı ve insanlık dışı olduğunu gösteriyor" ifadelerinde bulundu.