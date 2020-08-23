Tahran-Moskova işbirliği güçlendirilmelidir

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Moskova’ya giden İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Rusya'nın son zamanlarda İran karşıtı ABD kararına karşı tutumunu takdir eden Tuğgeneral Hatemi, "İki ülkeye karşı devam eden tehditler nedeniyle Tahran ve Moskova arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

İran ve Rusya'nın ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu belirten Tuğgeneral Hatemi, "Tahran ve Moskova, Trump yönetiminin bölgedeki tek taraflılık ve zorbalık politikasına karşı koymaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hatemi, "ABD'nin İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılmasına ilişkin kararının BM Güvenlik Konseyi'nde reddedilmesi, bir kez daha Washington ve bölgedeki müttefiklerini yenilgiye uğratırken tüm dünyanın ABD'nin yanlış politikalarına karşu olduğunu ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.

Tuğgeneral Hatemi'nin ayrıca 23 Ağustos'ta Moskova'nın ev sahipliğinde açılışı yapılacak Army-2020 Uluslararası Askeri Teçhizat Forumu'na katılması bekleniyor.

Bu sene 6'ncısı düzenlenecek Army-2020 forumu, 23-29 Ağustos’ta Moskova Bölgesi’nin Kubinka kentindeki Patriot Kongre-Fuar Merkezi’nde yapılacak.