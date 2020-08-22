İran Savunma Bakanı bugün Moskova'ya gidecek

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun daveti üzerine askeri bir heyetin başkanlığında Moskova'ya gidecek.

Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral Hatemi'nin Moskova ziyareti çerçevesinde Rus mevkidaşı Şoygu ile bir araya geleceğini duyurdu.

Tuğgeneral Hatemi'nin 23 Ağustos'ta Moskova'nın ev sahipliğinde açılışı yapılacak Army-2020 Uluslararası Askeri Teçhizat Forumu'na da katılacağı kaydedildi.

Bu sene 6'ncısı düzenlenecek Army-2020 forumu, 23-29 Ağustos’ta Moskova Bölgesi’nin Kubinka kentindeki Patriot Kongre-Fuar Merkezi’nde yapılacak.

İkili, bölgesel ve uluslararası alanda Tahran ile Moskova arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesi, İran Savunma Bakanı'nın Moskova ziyaretinin en önemli hedefi olacak.