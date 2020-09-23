  1. Kültür
23 Eyl 2020 20:47

İran yapımı üç film Şikago'da yarışacak

İran yapımı üç film Şikago'da yarışacak

İran sinemasını temsil eden üç film Uluslararası Şikago Film Festivali’ne katılacak.

İran Sinemasından üç film bu sene 56’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Şikago Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

Şehram Mekri’nin ‘Dikkatsiz Cinayet’, Muhammed Rasulov’un ‘Şeytan Yok’ ve Baran Sermed’in yönettiği ‘Sarı Benekli’ adlı filmler bu festivalde İran sinemasını temsil edecek filmlerdir.

Daha önce Berlin Film Festivali’nde ödüle layık görülen 150 dakikalık ‘Şeytan Yok’ adlı film İran, Almanya ve Çekya’nın ortak yapım eseridir.

Uluslararası Şikago Film Festivali 14-25 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

News Code 1889329

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