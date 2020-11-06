  1. Kültür
6 Kas 2020 12:15

Katar'ın Ajyal film festivali Mecid Mecidi imzalı Güneş ile açılacak

Katar'ın Ajyal film festivali Mecid Mecidi imzalı Güneş ile açılacak

Katar'ın başkenti Doha'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Ajyal Film Festivali İranlı usta yönetmen Mecid Mecidi imzalı "Güneş" ile açılışını yapacak.

Bu sene 8'incisi Katar'ın başkenti Doha'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Ajyal Film Festivali İranlı usta yönetmen Mecid Mecidi imzalı "Güneş" ile açılışını yapacak.

18-23 Kasım günlerinde yapılacak festivalde 46 ülkeden 80 film gösterime sunulacak.

"Güneş" filminin özeti şöyle: 12 yaşındaki Ali ve üç arkadaşı, ailelerinin geçim sorunlarını çözmek için okulu bırakmış ve birlikte çalışmaktadırlar. Bir dizi olayın ardından Ali, yeraltındaki bir hazineyi bulmakla görevlendirilir.

Oyuncu kadrosunda Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie, Rouhollah Zamani, Mehdi Mousavi ve Shamila Shirzad gibi isimlerin yer aldığı film, Fajr Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödüllerinin de sahibi olmuştu.

Bu film daha önce Uluslararası Boğaziçi, Vendik, Leeds, Busan ve São Paulo gibi film festivallerine de katılmıştı.

"Güneş" filminin oyuncusu Rouhollah Zamani 77. Venedik Film Festivali'nde "En İyi Genç Oyuncu Ödülü"nü kazanmıştı

News Code 1890235

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