  1. Türkiye
19 Eyl 2020 10:05

CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hatay CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un koronavirüs testi pozitif çıktı. Güzelmansur yaptığı açıklamada, "Şu anda evde dinleniyorum. Sağlık durumum gayet iyi" dedi

Sputnik'te yer alan habere göre, Hatay CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Güzelmansur, açıklamasında şunları kaydetti: 

"Değerli hemşehrilerim yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayım. Şu anda evde dinleniyorum. Sağlık durumum gayet iyi. Son günlerde Covid-19 hızla yayılıyor, artan vakalar bunu açıkça gösteriyor. Dikkatli olmaya özen gösterelim.

Ayrıca pandeminin ülkemizde görüldüğü ilk günden bu zamana kadar fedakarca mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza, eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız."

News Code 1889215

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler