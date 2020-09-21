ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı alındı" açıklamasını yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre, Pompeo ayrıca, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya da yeni yaptırımlar uygulanacağını söyledi.