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21 Eyl 2020 19:41

Pompeo:

İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı alındı

İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı alındı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı alındığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı alındı" açıklamasını yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre, Pompeo ayrıca, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya da yeni yaptırımlar uygulanacağını söyledi. 

News Code 1889289

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