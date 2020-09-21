ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı alındı" açıklamasını yaptı.
Reuters'ın aktardığına göre, Pompeo ayrıca, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya da yeni yaptırımlar uygulanacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı alındığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı alındı" açıklamasını yaptı.
Reuters'ın aktardığına göre, Pompeo ayrıca, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya da yeni yaptırımlar uygulanacağını söyledi.
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