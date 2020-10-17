ABD'nin bütçe açığı rekor seviyede

ABD Hazine Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı rakamlara göre bütçe açığının GSYİH'ye oranı Eylül sonu itibarıyla yüzde 16'ya tırmanarak 1945'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 2009 finansal krizinin sonunda söz konusu rasyo yüzde 10'a yükselmesinin ardından 2015'e doğru düşük bir tempoda daralma kaydetti.

Hükümetin harcamaları finanse etmeye yönelik ultra düşük borçlanma maliyetleriyle federal faiz ödemeleri bu yıl boyunca yüzde 9 azaldı. Ancak ulusal borç ABD ekonomisini aştı. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik ve sağlık taleplerindeki artışla birlikte 2050'de GSYİH'yi ikiye katlayabilir.

Uzun vadede artan borcun yüksek enflasyonu tetiklemesi ve piyasanın fazla doygun bir hale gelmesiyle birlikte yatırımcıların çekilmesi riski bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer yetkililer borç konusunda eninde sonunda değinilmesi gerektiğini, ancak şu an yüksek işsizlik ve pandeminin işletmeleri olumsuz etkilemesi nedeniyle ekonomik desteğin artırılması gerektiğini belirtiyorlar.

Fed, Mart ayında faizleri sıfıra yaklaştırıp borçlanma maliyetlerinin yıllar boyunca çok düşük seviyelerde kalacağını taahhüt etmişti. Kongre'deki yasa yapıcıların ek mali teşvik anlaşmazlığı ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde hala devam ediyor.

Bakanlık raporuna göre federal harcamalar 2020 mali yılında yüzde 47.3 artarak 6.55 trilyon dolara yükseldi. Hükümetin gelirleri ise yüzde 1.2 azaldı.

Kaynak: Bloomberg