Afganistan'da eğitim merkezine bombalı saldırı

AA'nın haberine göre Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Kevser Danış Eğitim merkezine bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Aryen, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, ölü sayısının daha fazla ve saldırının intihar saldırısı olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Öte yandan Nimruz Valiliği sözcüsü Bahram Hakmal, bugün basına yaptığı açıklamada, militanların, Nimruz'un Kale-i Fath bölgesindeki Kamal Han Barajı'na silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Hakmal, saldırıda barajın 6 korumasının yaşamını yitirdiğini, 2'sinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.